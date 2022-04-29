Adıyaman'da terör operasyonunda yakalanan zanlı adli kontrolle salıverildi

Haberler - Adıyaman Haberleri Anadolu Ajansı 29.04.2022 - 15:19
Adıyaman Haberleri - Anadolu Ajansı,
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 27 Nisan'da düzenlenen operasyonda yakalanan İ.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.
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