Adıyaman'da terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Haberler - Adıyaman Haberleri Anadolu Ajansı 04.03.2022 - 10:38
Adıyaman Haberleri - Anadolu Ajansı,
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında daha önce belirlenen adrese dün düzenlenen operasyonda yakalanan D.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen D.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.
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