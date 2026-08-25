Adıyaman'da trafik kazası. 1 yaralı
25.08.2026 12:54
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Çelikhan Karayolu Koçali Köyü yakınlarındaki kazaya Mustafa Zengin'in kullandığı hafif ticari araç ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil karıştı.
Araç sürücülerinden Mustafa Zengin yaralandı. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Zengin, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Zengin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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