Adıyaman'da trafik kazası. 1 yaralı

Adıyaman'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Hastanede tedavi altına alınan Zengin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çelikhan Karayolu Koçali Köyü yakınlarındaki kazaya Mustafa Zengin'in kullandığı hafif ticari araç ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil karıştı.

YASAL UYARI

ADIYAMAN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ADIYAMAN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.