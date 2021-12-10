Adıyaman'da uçak seferlerine sis engeli

Haberler - Adıyaman Haberleri Anadolu Ajansı 10.12.2021 - 11:45
Adıyaman Haberleri - Anadolu Ajansı, Kent genelinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.
Bu kapsamda Adıyaman Havalimanı'nda Ankara ve İstanbul'dan yapılması planlanan uçak seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Öte yandan, yoğun sisin etkili olduğu Kahta ilçesinde de görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.
Trafiğin kontrollü sağlandığı ilçede, polis ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
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