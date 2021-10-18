Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı (Adıyaman Haberleri)

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Haberler - Adıyaman Haberleri Anadolu Ajansı 18.10.2021 - 19:52

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Adıyaman Haberleri - Anadolu Ajansı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde , İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Büyükkavaklı köyünde şüphe üzerine 46 AEC 824 plakalı otomobili durdurdu.

Ekipler otomobilde yaptıkları aramada 200 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yasal Bilgilendirme

Adıyaman Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Adıyaman Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

ADIYAMAN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...