Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Haberler - Adıyaman Haberleri Anadolu Ajansı 18.10.2021 - 19:52
Adıyaman Haberleri - Anadolu Ajansı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde , İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Büyükkavaklı köyünde şüphe üzerine 46 AEC 824 plakalı otomobili durdurdu.
Ekipler otomobilde yaptıkları aramada 200 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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