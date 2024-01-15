Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerce 12-14 Ocak'ta kent merkezinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 80,01 gram sentetik uyuşturucu, 15,72 gram esrar, 38 uyuşturucu hap, 2 tabanca, kuru sıkı tabanca ve çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
Gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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