Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Haberler - Adıyaman Haberleri Anadolu Ajansı 18.10.2021 - 09:08
Adıyaman Haberleri - Anadolu Ajansı,
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kentte polisler, dün durdurdukları otomobilde 13 gram eroin ele geçirmiş ve 2 şüpheliyi gözaltına alınmıştı.
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