Adıyaman'da uzun namlulu silah bulunan araçtaki 3 zanlı gözaltına alındı

Haberler - Adıyaman Haberleri Anadolu Ajansı 08.02.2022 - 14:16
Adıyaman Haberleri - Anadolu Ajansı, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir otomobilde uzun namlulu silah ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mülk köyü yakınlarında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, uzun namlulu silah ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere jandarma merkezine götürüldü.
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