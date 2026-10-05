Adıyaman'da zincirleme kaza. 7 yaralı

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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