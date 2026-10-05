Adıyaman'da zincirleme kaza. 7 yaralı
05.10.2026 14:20
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 1'i kamyon 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolu üzerindeki Çelik köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 BDK 325 plakalı kamyon, 23 ABD 789 plakalı otomobil, Z.K. yönetimindeki 27 HD 822 plakalı otomobil ve M.C'nin kullandığı 44 ER 671 plakalı otomobil çarpıştı.
Zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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