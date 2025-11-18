Adıyaman'daki DAEŞ operasyonunda iki tutuklama

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda dört şüpheliyi gözaltına aldı.

