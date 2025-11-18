Adıyaman'daki DAEŞ operasyonunda iki tutuklama
18.11.2025 16:36
Son Güncelleme: 18.11.2025 16:49
AA
Adıyaman'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan dört zanlıdan ikisi tutuklandı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda dört şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
