Adıyaman'da otomobiller çarpıştı

Adıyaman Haberleri DHA 16.09.2021 - 10:23
Adıyaman Haberleri - DHA, Kaza, dün akşam Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa Erdem (65) yönetimindeki 02 HA 818 plakalı otomobil ile Ramazan Vural'ın kullandığı 46 AEA 294 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
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