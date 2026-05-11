Anneler Günü'nde evlat dehşeti. 80 yaşındaki annesini hastanelik etti

Adıyaman 'da 10 Mayıs tarihinde Anneler Günü 'nde A.S. isimli 80 yaşındaki kadın, iddialara göre kızı R.K. tarafından şiddete uğradı.

Kızının kendisini itelemesi sonucu yere düşen A.K., yaralandı.

YAŞLI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Yüzünden yaralanan yaşlı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

KIZINDAN ŞİKAYETÇİ OLACAK

Anneler Günü'nde kızının itelemesi sonucu düşerek yaralanan yaşlı kadının kızından şikayetçi olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.