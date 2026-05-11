Anneler Günü'nde evlat dehşeti. 80 yaşındaki annesini hastanelik etti
11.05.2026 09:35
Adıyaman'da 80 yaşındaki kadın, Anneler Günü'nde kızı tarafından şiddete maruz kaldı. Yaşlı kadının kızından şikayetçi olacağı öğrenildi.
Adıyaman'da 10 Mayıs tarihinde Anneler Günü'nde A.S. isimli 80 yaşındaki kadın, iddialara göre kızı R.K. tarafından şiddete uğradı.
Kızının kendisini itelemesi sonucu yere düşen A.K., yaralandı.
YAŞLI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Yüzünden yaralanan yaşlı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
KIZINDAN ŞİKAYETÇİ OLACAK
Anneler Günü'nde kızının itelemesi sonucu düşerek yaralanan yaşlı kadının kızından şikayetçi olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
