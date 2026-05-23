Arazi yüzünden taşlı baltalı birbirine girdiler. 15 yaralı
23.05.2026 21:12
Son Güncelleme: 23.05.2026 21:35
Adıyaman'da sopalı, taşlı ve baltalı arazi kavgası çıktı.
Adıyaman'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 15 kişi yaralandı.
Kavga, akşam saatlerinde Samsat ilçesine bağlı Taşkuyu Mahallesi'nde meydana geldi.
İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, sopa, balta ve taşların kullanıldığı kavgaya dönüşürken, ihbarla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından kavga sonlandırıldı, Kavgada yaralanan 15 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
