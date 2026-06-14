Baba ve oğlu göçük altında kaldı: 2 yaralı
14.06.2026 16:37
Adıyaman'da baba oğul göçük altında kaldı.
Adıyaman’da baba ve oğlu kuyu çalışmaları esnasında toprak altında kalarak yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez İmamağa Mahallesi eski mezarlık yakınlarında kuyu çalışması yapan Y.A. ile oğlu olduğu öğrenilen F.A., göçmeden dolayı toprak altında kaldı.
Toprak altında kalan baba ve oğlu için olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda baba ve oğlu toprak altından çıkarıldı. Yaralı olarak çıkarılan baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başladı.
YASAL UYARI
ADIYAMAN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ADIYAMAN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.