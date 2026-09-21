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Bisiklet sürerken 5 metre yüksekten düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

21.09.2026 14:51

Bisiklet sürerken 5 metre yüksekten düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
IHA

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde bisikletiyle 5 metre yükseklikteki istinat duvarından düşen 8 yaşındaki Havva Yıldız, hastanede verdiği 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Adıyaman'da, bisikletiyle 5 metre yükseklikteki istinat duvarından düşen 8 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.


Olay, Besni ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde 12 Eylül tarihinde meydana geldi. Evlerinin yakınlarında bisiklet süren 8 yaşındaki Havva Yıldız, bir anda bisikletinin kontrolünü kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikteki bahçenin istinat duvarından aşağıya düştü. 

 

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince önce Besni Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Havva Yıldız, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 

 

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. 

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