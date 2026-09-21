Bisiklet sürerken 5 metre yüksekten düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince önce Besni Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Havva Yıldız, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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