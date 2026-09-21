Bisiklet sürerken 5 metre yüksekten düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21.09.2026 14:51
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bisikletiyle 5 metre yükseklikteki istinat duvarından düşen 8 yaşındaki Havva Yıldız, hastanede verdiği 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Adıyaman'da, bisikletiyle 5 metre yükseklikteki istinat duvarından düşen 8 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
Olay, Besni ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde 12 Eylül tarihinde meydana geldi. Evlerinin yakınlarında bisiklet süren 8 yaşındaki Havva Yıldız, bir anda bisikletinin kontrolünü kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikteki bahçenin istinat duvarından aşağıya düştü.
İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince önce Besni Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Havva Yıldız, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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