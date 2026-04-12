Çamaşır ipleri genç kızın hayatını kurtardı
12.04.2026 13:05
Adıyaman’da, bir binanın 4.katından atlayan genç kız, 2. katın balkonundaki çamaşır iplerine takılarak yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Bahçecik Mahallesi'nde bulunan bir binanın 4.katında yaşayan 20 yaşındaki N.K., isimli genç kız henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı evin balkonundan kendini aşağıya bıraktı.
Balkondan atlayan genç kız, 2.katın balkonunda bulunan çamaşır iplerine takıldı. Yakınları tarafından çamaşır iplerinin üzerinden alınan genç kız, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
YASAL UYARI
ADIYAMAN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ADIYAMAN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.