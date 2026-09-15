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Fıstık bahçesinde vurulan çocuk ağır yaralandı

15.09.2026 10:25

Fıstık bahçesinde vurulan çocuk ağır yaralandı
DHA

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde girdiği fıstık bahçesinin sahibi tarafından tüfekle vurulan 12 yaşındaki M.S.Ö. ağır yaralandı. Şüpheli H.G. gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kesmetepe beldesinde meydana geldi. M.S.Ö. ve yanında bulunan arkadaşı ile birlikte H.G.'ye ait fıstık bahçesine girdi. 

 

Durumu fark eden bahçe sahibinin tüfekle ateş açması sonucu saçmalar M.S.Ö.'ye isabet etti. M.S.Ö. bahçe sahibi tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan M.S.Ö., burada yapılan müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

 

H.G.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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