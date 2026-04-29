Husumetli komşuların kavgasında kan aktı
29.04.2026 10:05
Olay yerindeki sağlık ekipleriyle yaralılara hastaneye sevk edildi.
Adıyaman'da husumetli iki komşu aile arasındaki sopalı ve bıçaklı çıkan kavgada biri ağır, 4 kişi yaralandı.
Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde husumetli iki komşu aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma büyüyerek taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada Ali S., Barış S., Emre S. ve Ali Ş., bıçaklanarak yaralandı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi kaldırılarak tedaviye alındı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
