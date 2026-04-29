Husumetli komşuların kavgasında kan aktı

Adıyaman'da husumetli iki komşu aile arasındaki sopalı ve bıçaklı çıkan kavgada biri ağır, 4 kişi yaralandı.

Kavgada Ali S., Barış S., Emre S. ve Ali Ş., bıçaklanarak yaralandı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi kaldırılarak tedaviye alındı.

Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde husumetli iki komşu aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

