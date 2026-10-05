Marketin kasasındaki paraları çalıp, içecek içen şüpheli yakalandı
05.10.2026 10:42
Olay, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, konteyner markete giren şüpheli, kasadaki paraları çalıp, içecek içti. Güvenlik kamerasından belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.
Olay, Erdemoğlu Mahallesi'ndeki konteyner markette meydana geldi. Gece saatlerinde kapısını zorlayarak markete giren şüpheli, kasadaki paraları aldıktan sonra içeceklerden içip ardından uzaklaştı.
Market sahibi sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde kapının açık olduğunu görünce durumu polise bildirdi.
İhbarla adrese sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelinin V.E.M. olduğunu tespit etti. Kısa sürede yakalanan V.E.M., gözaltına alındı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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