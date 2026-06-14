Otomobil takla attı: 2 yaralı
14.06.2026 17:36
Adıyaman'da otomobil takla attı.
Adıyaman’da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, İ.A. (28) yönetimindeki ticari araç, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan araç yolda ters dönerken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü İ.A., ile araçta bulunan B.Ş., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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