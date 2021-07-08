Otomobilin çarptığı çizgili sırtlan öldü

Adıyaman Haberleri DHA 08.07.2021 - 11:34 | Son Güncelleme : 08.07.2021 - 11:39
Adıyaman Haberleri - DHA,
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, otomobilin çarptığı nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan öldü.
Kahta-Gerger karayolunun 30'uncu kilometresindeki Aydınpınar köyü yakınlarında, plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlana çarptı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, sırtlanın telef olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri, çizgili sırtlanın ölümüne yol açan sürücünün belirlenmesi için çalışma başlattı.
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