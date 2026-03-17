Plastik kelepçeli oyun felaketle bitiyordu
17.03.2026 12:21
Çocuğun boynundaki plastik kelepçe itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Adıyaman'da plastik kelepçe ile oyun oynayan çocuk, boynunu kelepçeyle sıkıştırdı. Çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
İndere bölgesindeki evinde genellikle tesisatçıların kullandığı plastik kelepçeyle oyun oynayan 7 yaşındaki M.E., bir anda kelepçeyi boynuna geçirip sıktı.
İTFAİYEDEN YARDIM İSTENDİ
Aile, kendi imkanlarıyla plastik kelepçeyi çıkaramayınca sağlık ve itfaiye ekiplerinden destek istedi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, dikkatli bir çalışma sonucu çocuğun boynundaki plastik kelepçeyi keserek çıkardı.
Aile ekiplere teşekkür etti.
YASAL UYARI
ADIYAMAN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ADIYAMAN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.