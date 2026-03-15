Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hafta sonu için yağış uyarısında bulunduğu Adıyaman'ın Besni ilçesinde sağanak yağış ve yoğun sis etkili oldu.

Yağışla birlikte şiddetli rüzgarın da etkili olduğu ilçede sürücüler zor anlar yaşarken, vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

İlçe genelinde sabah saatlerinden itibaren başlayan yağmurla birlikte özellikle yüksek kesimlerde yoğun sis oluştu. Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

