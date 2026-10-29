Su birikintisine düşen oyuncak minik Yusuf'u hayattan kopardı
29.10.2026 18:26
Su birikintisine düşen oyuncağını almak isterken canından oldu.
Adıyaman'da 7 yaşındaki çocuk, inşaat alanında su birikintisine düşen oyuncağını almak isterken ahyatını kaybetti.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde arkadaşlarıyla oyun oynayan Yunus Emre Mutlu’nun (7), oyuncak arabası bir inşaat alanında oluşan su birikintisine düştü.
Suya düşen oyuncağını almaya çalışırken dengesini kaybeden küçük çocuk, su birikintisi içinde gözden kayboldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından sudan çıkarılan Yunus Emre Mutlu’ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulansla Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, büyük üzüntü yaşadı.
Hayatını kaybeden Yunus Emre Mutlu’nun ilkokul 2’nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YASAL UYARI
ADIYAMAN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ADIYAMAN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.