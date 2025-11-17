Yol çöktü minibüs çukurda kaldı

Adıyaman'da aracın ön ve arka tekerleklerinin tamamen çukura gömüldü.

Çevrede bulunan vatandaşlar, yolun uzun süredir bu halde olduğunu ve yapılan geçici müdahalelerin sorunu çözmediğini ifade ederek yetkililere tepki gösterdi.

Minibüs sürücüsü ise yağmur nedeniyle çukurun görünmediğini, ilerlediği sırada aracın bir anda zemine gömüldüğünü belirtti.

Mahalle sakinleri, kazaların önlenmemesi adına kalıcı çözüm bekliyor.