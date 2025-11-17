Yol çöktü minibüs çukurda kaldı
17.11.2025 10:52
İHA
Adıyaman'da yoğun yağmurların ardından çöken yolda minibüs çukura saplandı.
Adıyaman'da aracın ön ve arka tekerleklerinin tamamen çukura gömüldü.
Çevrede bulunan vatandaşlar, yolun uzun süredir bu halde olduğunu ve yapılan geçici müdahalelerin sorunu çözmediğini ifade ederek yetkililere tepki gösterdi.
Minibüs sürücüsü ise yağmur nedeniyle çukurun görünmediğini, ilerlediği sırada aracın bir anda zemine gömüldüğünü belirtti.
Mahalle sakinleri, kazaların önlenmemesi adına kalıcı çözüm bekliyor.
YASAL UYARI
ADIYAMAN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ADIYAMAN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.