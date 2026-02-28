Yola çıkacaklar dikkat! Tipi karayolunu kapadı

Sincik ilçesinde yoğun kar yağışı sonrasında çıkan tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Karayolları ekipleri tipi nedeniyle yer yer bir metreye ulaşan kar kalınlığı ile mücadele ediyor. Kar yağışının durduğu ancak tipinin devam ettiği bölgede açılan karayolu yeniden kapanıyor.

Ekiplerin çalışmasının sürdüğü öğrenildi.