Yola çıkacaklar dikkat! Tipi karayolunu kapadı
28.02.2026 15:48
Kar yağışı ve tipi yolları kapattı, ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Sincik-Malatya karayolu kapandı.
Sincik ilçesinde yoğun kar yağışı sonrasında çıkan tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Karayolları ekipleri tipi nedeniyle yer yer bir metreye ulaşan kar kalınlığı ile mücadele ediyor. Kar yağışının durduğu ancak tipinin devam ettiği bölgede açılan karayolu yeniden kapanıyor.
Ekiplerin çalışmasının sürdüğü öğrenildi.
