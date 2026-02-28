Yola çıkacaklar dikkat! Tipi karayolunu kapadı

Ramazan imsakiyesi banner
28.02.2026 15:48

IHA

Kar yağışı ve tipi yolları kapattı, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

İHA

Adıyaman'ın Sincik ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Sincik-Malatya karayolu kapandı.

Sincik ilçesinde yoğun kar yağışı sonrasında çıkan tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

 

Karayolları ekipleri tipi nedeniyle yer yer bir metreye ulaşan kar kalınlığı ile mücadele ediyor. Kar yağışının durduğu ancak tipinin devam ettiği bölgede açılan karayolu yeniden kapanıyor.

 

Ekiplerin çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

