Adıyaman'da firari iki hükümlü kovalama sonucu yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.



Ekipler bu kapsamda hırsızlık suçlamasından hakkında 16 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'yı ve "uyuşturucu madde satın alma, bulundurma ve kullanma" suçundan 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.V'yi kovalamaca sonucu yakaladı.



Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

