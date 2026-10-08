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Adıyaman'da silah kazası iddiası: 16 yaşındaki Merve hayatını kaybetti

08.10.2026 09:28

Adıyaman'da silah kazası iddiası: 16 yaşındaki Merve hayatını kaybetti
DHA

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, tabancayla oynarken kazara kendini vurduğu öne sürülen Merve F. (16) hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Merve F., evde babasına ait olduğu öne sürülen tabancayla uğraşmaya başladı. Bu sırada silah henüz belirlenemeyen nedenle ateş aldı. 

 

Merminin isabet ettiği Merve F. ağır yaralandı.

 

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Merve F., Samsat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Merve F., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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