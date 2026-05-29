Adıyaman’daki kazada anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi de yaralandı
29.05.2026 22:57
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Gölbaşı ilçesi Çelik köyü mevkisinde meydana geldi. Serkan S. (27) yönetimindeki otomobil ile Veysel Coşkun kontrolündeki otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan Aysel Coşkun, Muhammed Burak Coşkun, Emir Mirza Coşkun, Deniz Aren Coşkun, Buse K.'nin (24), ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Aysel Coşkun ve çocukları Muhammed Burak Coşkun (14) ile Deniz Aren Coşkun (1), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baba Veysel Coşkun ile oğlu Emir Mirza Coşkun ve diğer otomobildeki iki yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.