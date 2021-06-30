Adıyamanlı girişimciden 1 milyon TL'lik yatırımla balık çiftliği

İlçeye bağlı Yeşilkaya köyündeki Baraj Gölü'ne kurduğu balık çiftliğinde sazan balığı üretimine başlayan girişimci Remzi Keser, üretilen balıkların doğadaki sazan balıklarına göre daha kaliteli ve lezzetli olduğunu söyledi.

Keser, "Atatürk Barajı'nda 14. bölgede koy kapatarak sazan yetiştiriciliği yapıyorum. Bu proje 2 yıl önce başvurdum ve yaklaşık 2 yıllık bir süreçten sonra ruhsatımızı aldık.

Projeye ilk etapta 50 bin yavru balıkla başladık. Yıllık balık üretimimiz 29 ton. Önümüzdeki yıl 300 bin adetle bu işi daha da arttırmayı hedefliyoruz" dedi.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

İlçe Tarım Müdürü Zülküf Orak ise, "Yaklaşık 4 bin metrekare alana 4 bin adet kafeslik bölgeye takabil eden lakin kafes yerine ağlarla kapatılarak bölgede maliyetin de düşürülmesi göz önünde bulundurarak bu proje hayata geçirildi.

Tesis alanı ağlarla 2 bölgeye ayrıldı. Birinci bölgede yavru sazanlar, ikinci bölge ise büyüme alanı olarak kullanılacak ve hasat edilecek balıklar bulundurulacak" diye konuştu.

Bu projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirten Zülküf Orak, "Hem ülkemizde hem ilimizde hem de Kahta'da ilk olması sebebiyle bizler için ayrı bir heyecan ayrı bir gurur kaynağı oldu. Bu vesileyle üreticimiz Remzi Keser'i tebrik ediyorum başarılarının devamını diliyorum" dedi.