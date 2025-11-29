Devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
29.11.2025 12:07
İHA
Afyonkarahisar'da motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi onucu kaldırıma çarpıp devrilen motosikletteki kişiler yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde A.N. idaresindeki motosiklet sürücüsü belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet yol kenarındaki kaldırıma çarparak peyzaj alanına devrildi.
Yaklaşık 10 metre sürüklenerek durabilen motosiklette sürücü ile birlikte yanında bulunan S.N., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
