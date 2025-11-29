Devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

Yaklaşık 10 metre sürüklenerek durabilen motosiklette sürücü ile birlikte yanında bulunan S.N., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Afyonkarahisar 'ın Bolvadin ilçesinde A.N. idaresindeki motosiklet sürücüsü belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet yol kenarındaki kaldırıma çarparak peyzaj alanına devrildi.

