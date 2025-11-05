Afyonkarahisar'da taksi ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
05.11.2025 11:23
Anadolu Ajansı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 çocuk hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da T.A. (47) idaresindeki 09 T 6511 plakalı taksi, Dinar - Şuhut Karayolu Okçular köyü mevkisinde, M.S.'nin (47) kullandığı 03 SL 884 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile taksideki S.İ. (67), S.Y. (59), U.C. (30), E.İ. (18), A.Ü. (11), S.Ü. (4) ile A.A.C. (1) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.Ü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
