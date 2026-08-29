Baba ve oğulları bıçaklı kavgaya girdi. 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
29.08.2026 17:05
17 yaşındaki Muhammet Ali Saltık hayatını kaybetti
Afyonkarahisar’da ilçesinde iki baba-oğul arasında çıkan bıçaklı kavgada Muhammet Ali Saltık hayatını kaybetti, babası Hasan Saltık yaralandı. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde Sandıklı ilçesindeki katlı otopark yakınlarında meydana geldi. Muhammet Ali Saltık ve babası Hasan Saltık ile Yılmaz K. ve babası İbrahim K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmaz K., yanında bulunan bıçakla Muhammet Ali Saltık ve Hasan Saltık'ı vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Muhammet Ali Saltık, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Hasan Saltık'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Olayın ardından Yılmaz K. ve babası İbrahim K., polis tarafından gözaltına alındı.
YASAL UYARI
SANDIKLI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SANDIKLI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.