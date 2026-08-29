Baba ve oğulları bıçaklı kavgaya girdi. 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olayın ardından Yılmaz K. ve babası İbrahim K., polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Sandıklı ilçesindeki katlı otopark yakınlarında meydana geldi. Muhammet Ali Saltık ve babası Hasan Saltık ile Yılmaz K. ve babası İbrahim K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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