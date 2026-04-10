"0 faizli kredi" ilanına kandılar
10.04.2026 14:20
Mağduru, 1 milyon 500 bin lira dolandırdılar.
Afyonkarahisar'da "0 faizli kredi" ilanıyla dolandırıcılık yapan iki zanlı tutuklandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin sosyal medyada "0 faizli kredi" ilanıyla 1 milyon 499 bin 770 lira dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, kimliğini belirlediği iki şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
