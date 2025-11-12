Afyon'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Afyonkarahisar’da polis tarafından durdurulan bir otomobilde uyuşturucu haplarla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Aramada 2 bin 682 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan M.A. ve O.S. gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, kent girişinde huzur ve asayiş denetimi yapan polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.

