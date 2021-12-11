Afyonkarahisar "haşhaşlı baklava"da markalaşmak istiyor

Afyonkarahisar Haberleri - Anadolu Ajansı, İhsaniye ilçesinde haşhaş ürünleri üzerine Ar-Ge ve inovatif lezzetler çalışmaları yapan bir işletme, usta şeflerle haşhaştan baklava çeşitleri üzerine denemeler yaptı.

İşletme, Ayazini Köyü'ne açtığı kafe restoranda "haşhaşlı baklava" için workshop atölyesi kurdu.

Midye ile havuç dilimi tarzına yakışan haşhaşlı baklava, ekim ayında Afyonkarahisar'da düzenlenen 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali'ne katılan tatlı ustaları, gurmeler ve katılımcıların beğenisini kazandı.

Gastronomi şehrinin yeni lezzeti "haşhaşlı baklava"yı ülke geneline tanıtmayı amaçlayan firma, workshop atölyesinde işbirliği yürüttüğü Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümündeki öğrencilere de yapımını öğretiyor.

İşletme müdürü Süleyman Aşgın, AA muhabirine, gıda sektöründe geleneksel ürünlerin yanında 21. yüzyılda yeni inovatif lezzetlerinde sürekli karşılarına çıktığını söyledi.

Haşhaşlı tatlıların Afyonkarahisar yöresinde sürekli karşılarına çıktığını dile getiren Aşgın, şöyle konuştu:

"Ar-Ge çalışmaları sonucu haşhaşın tatlı olarak baklavaya çok yakıştığını gördük. Bununla ilgili 4-5 yıldır çalışmalar yapıyoruz ama son 4-5 aydır özellikle baklavaya yoğunlaştı. Haşhaşlı baklavayla ilgili çok sayıda denemeler yaptık. Bu çalışmalarımızda güzel sonuçlar yakaladık."

Aşgın, haşhaşlı baklavada iddialı olduklarını ve gizli tadım testlerinde de başarılı çıkabileceklerini anlattı.

Haşhaşın hamura verdiği ayrı bir lezzet bulunduğunu aktaran Aşgın, "Baklavanın tadına bakan misafirlerimiz de haşhaşın baklavaya çok yakıştığını söylüyor. Dolayısıyla baklavayı sadece bir şehre mal edip dar kapsamda tutmanın yanlış olduğunu düşünüyoruz." dedi.

- "Haşhaşın tatlılarda kullanımını görmek çok güzel"

AKÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Osman Kazancı da yaklaşık 40 öğrencisiyle haşhaşlı baklava yapımını öğrendiğini vurguladı.

"Haşhaş tamamen Afyonkarahisar'a özgü bir lezzet."diyen Kazancı, şöyle devam etti:

"Şehrimize özgü lezzetlerin geliştirilmesi, bunların daha yenilikçi yaklaşımlarla farklı ürünlere dönüştürülmesi ve pazarlanması çok önemli. Haşhaşlı baklavada Afyonkarahisar'a çok yakışmış. Şimdilik tanıtım aşamasında olsa da geleceği parlak. Biz, haşhaşı hamur işlerinde ve kahvaltılık ürünlerde biliyorduk. Haşhaşın tatlılarda kullanımını görmek çok güzel."

Şef Nevzat Kalkan da 5 aydır sürdürdükleri çalışmalarda belirli bir noktaya geldiklerine dikkati çekerek haşhaşlı baklava yapmak isteyenler için de özel bir harcında hazırladığını kaydetti.

AKÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencisi Büşra Cingöz ise haşhaşlı baklavayı ilk duyduğunda şaşırdığını ancak lezzetine baktıktan sonra çok beğendiğini belirterek workshop olarak da uygulamalı bir şekilde öğrendiklerini ifade etti.

Öğrencilerden Buse Özdil de uygulamalı bir şekilde yapımını öğrendiklerini haşhaşlı baklavanın lezzetinin enfes olduğunu ve herkese de tatmasını tavsiye etti.



