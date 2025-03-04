Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı (Afyonkarahisar Haberleri)
Afyonkarahisar merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 kişinin bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık yapıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelilerin vatandaşların banka hesaplarına izinsiz erişim sağlayarak çektikleri kredileri önce kendi hesaplarına sonra da kripto hesaplara aktardıklarını tespit etti.
Yapılan incelemede 9 şüphelinin 11 kişiden 1 milyon 195 bin lira dolandırdığı belirlendi.
Ekipler, 9 şüpheliyi Afyonkarahisar, İstanbul, Hatay ve Van'daki adreslerinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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