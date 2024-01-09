Afyonkarahisar'da 140 bin makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sigara kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Kentte H.B'ye ait ev ile araçta yapılan aramada, 140 bin boş makaron ile 161 kilogram tütün ele geçirildi.



Şüpheli H.B'ye adli işlem uygulandı.

