Afyonkarahisar'da 150 bin makaron ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afyonkarahisar - Ankara kara yolundaki uygulama noktasında bir kamyoneti durdurdu.
Ekipler, araçta 150 bin boş makaron ile 793 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.
Sürücü S.O. hakkında adli işlem yapıldı.
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