Afyonkarahisar'da 247 metrelik "Anadolu Sofrası" ile Guinness rekoru kırıldı
05.10.2026 12:42
247 metrelik "Anadolu Sofrası", Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.
Afyonkarahisar’da düzenlenen 8. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali’nde kurulan 247 metrelik "Anadolu Sofrası", Rusya’ya ait rekoru geride bırakarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.
Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali’nin 8’incisi gerçekleştirildi. 3 gün süren festival boyunca şeflerin katıldığı söyleşiler, yemek yarışmaları, sergiler ve tadım etkinlikleri düzenlendi.
Etkinlikte yalnızca Afyonkarahisar’ın değil, Türkiye’nin 81 iline ait coğrafi işaretli ürünler ve yöresel lezzetler tanıtıldı. Bine yakın lezzeti tek noktada buluşturan festival kapsamında "Dünyanın En Büyük Anadolu Sofrası" kuruldu.
81 ilin coğrafi işaretli yemeklerinin, kadim kültürlerine ait ürün ve objelerinin sergilendiği masa, 247 metre 68 santim uzunluğuna ulaştı. Bu ölçümle birlikte, 2015 yılında Rusya’ya ait olan 200 metre 47 santimetrelik rekor geride bırakılarak "Dünyanın En Büyük Sofrası" unvanı elde edildi.
Etkinlik alanında yapılan inceleme ve tescil işlemlerinin ardından Guinness yetkilileri rekor belgesini teslim etti.
Öte yandan aynı festivalde daha önce de önemli rekorlara imza atılmıştı. Festival kapsamında 2024 yılında 114 metreyle "Dünyanın En Uzun Lokumu", 2025 yılında ise 1930 kilogramla "Dünyanın En Büyük Sucuklu Yumurtası" rekorları kırılmıştı.
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