Afyonkarahisar'da 9 ortaokul öğrencisi zehirlendi

Haberler - Afyonkarahisar Haberleri Anadolu Ajansı 14.10.2021 - 22:43
Afyonkarahisar Haberleri - Anadolu Ajansı, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde taşımalı eğitim gören 9 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
İddiaya göre, Gazlıgöl İmam Hatip Ortaokul'unda taşımalı öğrenim gören öğrenciler öğle yemeğinden sonra rahatsızlandı.
Mide bulantısı ve kusma şikayetlerinin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde müşahede altına alınan 9 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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