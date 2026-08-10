Afyonkarahisar’da aranan 24 kişi yakalandı, 12’si tutuklandı
10.08.2026 12:59
Jandarmanın yol kontrolü ve devriye çalışmalarında çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı. Şüphelilerden 12’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
Afyonkarahisar’da jandarma ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü yol kontrolü ve devriye çalışmalarında, çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı.
Ekiplerin kent genelinde gerçekleştirdiği uygulamalarda yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Şüphelilerden 12’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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