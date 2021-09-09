Afyonkarahisar'da aranan hırsız yakalandı

Afyonkarahisar Haberleri Anadolu Ajansı 09.09.2021 - 09:33
Afyonkarahisar Haberleri - Anadolu Ajansı,
Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 18 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Görkem Koldemir'i, Mecidiye Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.
Adli işlemlerin ardından Koldemir, Afyonkarahisar 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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