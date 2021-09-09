Afyonkarahisar'da aranan hırsız yakalandı (Afyonkarahisar Haberleri)

Afyonkarahisar'da, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Afyonkarahisar Haberleri Anadolu Ajansı 09.09.2021 - 09:33

Afyonkarahisar'da aranan hırsız yakalandı

Afyonkarahisar Haberleri - Anadolu Ajansı,

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 18 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Görkem Koldemir'i, Mecidiye Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.

Adli işlemlerin ardından Koldemir, Afyonkarahisar 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 

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