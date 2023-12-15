Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Nazmi Saatçi Mahallesi'nde S.G. ile S.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.G, bıçakla S.S'yi yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan S.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Afyonkarahisar Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Afyonkarahisar Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Afyonkarahisar