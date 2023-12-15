Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı (Afyonkarahisar Haberleri)

Afyonkarahisar'da çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Nazmi Saatçi Mahallesi'nde S.G. ile S.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.G, bıçakla S.S'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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