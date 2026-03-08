Afyonkarahisar'da can pazarı. Tır yolcu minibüsüne çarptı
08.03.2026 20:45
Afyonkarahisar'da bir tır, yol kenarında yolcu indiren minibüse çaptı. Kazada 11 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi Çamözü köyü yakınlarında yolcu minibüsü yol kenarında yolcu indirmek istediği esnada araca arkadan gelen ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 42 BEA 525 plakalı tır çarptı.
Kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaza sonrası araçların yoldan kaldırılması için yoğun uğraş verilirken bu esnada Afyonkarahisar-Konya karayolunun bir yönü yaklaşık 20 dakika trafiğe kapatıldı. Araçların kaldırılmasının ardından yoldaki trafik normale döndü.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
