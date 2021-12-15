Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı (Afyonkarahisar Haberleri)

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Haberler - Afyonkarahisar Haberleri Anadolu Ajansı 15.12.2021 - 17:01

Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Şaban Gökay (62) idaresindeki 26 FY 888 plakalı otomobil, Emirdağ - Bolvadin kara yolu Başkonak köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Otomobil sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi, araçta bulunan Ayşe Gökay (57) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gökay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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