Afyonkarahisar'da evde kaçak toplanan 5 çuval salyangoz bulundu (Afyon haberleri)

Afyonkarahisar Haberleri Anadolu Ajansı 14.06.2021 - 14:05
Afyonkarahisar Haberleri - Anadolu Ajansı,
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenice Mahallesi'nde bir evde kaçak toplanan salyangozlar bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün su ürünleri kontrol görevlileriyle harekete geçen polis ekipleri, adreste yaptıkları aramada 5 çuval salyangoz buldu.
DOĞAYA BIRAKILDI
Ev sahibi M.A.Ç'ye kaçak su ürünleri avcılığından idari para cezası kesildi. El konulan 5 çuval salyangoz, ekiplerce kent merkezindeki dere yakınlarında doğaya bırakıldı.
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