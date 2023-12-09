Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar - İzmir kara yolundaki uygulama noktasında bir aracı durdurdu.
Araçtaki 2 yabancı uyruklu sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.
Gözaltına alınan araç sürücüsü C.E. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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