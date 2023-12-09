Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı (Afyonkarahisar Haberleri)

Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında - İzmir kara yolundaki uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

Araçtaki 2 yabancı uyruklu sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gözaltına alınan araç sürücüsü C.E. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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