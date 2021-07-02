Afyonkarahisar'da jeotermal kaynak arama sahaları ihale edilecek

Afyonkarahisar Haberleri Anadolu Ajansı 02.07.2021 - 09:08
Afyonkarahisar Haberleri - Anadolu Ajansı,
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Dinar, Sandıklı ve İhsaniye ilçelerinde bulunan 5 jeotermal kaynak arama sahası, 14 Temmuz'da açık teklif usulüyle ayrı ayrı ihale edilecek.
Muhammen bedelleri 60 bin lira ile 178 bin lira arasında değişen sahaların ihaleleri, saat 11.00'de Afyonkarahisar İl Encümeni toplantı salonunda gerçekleştirilecek.
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