Afyonkarahisar'da kestiği ağacın altında kalan genç, hayatını kaybetti (Afyonkarahisar Haberleri)

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kestiği ağacın altında kalan genç hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da kestiği ağacın altında kalan genç, hayatını kaybetti

İlçeye bağlı Yolkonak köyünde Hakan Aktuğ (22) testereyle kestiği ağacın altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Aktuğ, sağlık ekiplerince Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aktuğ, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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